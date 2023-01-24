Отказался занять оборону на Харьковщине: военного ВСУ приговорили к пяти годам

Пять лет за неподчинение приказу — такой приговор вынес суд военнослужащему ВСУ.

«Спецпрокурорами в суде доказано, что в мае 2022 года обвиняемый отказался выполнить боевое распоряжение командира – занять оборону на территории одного из населенных пунктов Харьковской области», — сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

По информации ведомства, военный открыто отказался выполнить приказ своего начальника. За это мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

«Судом вынесен обвинительный приговор в отношении военного. В настоящее время длится срок его апелляционного обжалования», — уточнили спецпрокуроры.