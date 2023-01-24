Відмовився зайняти оборону на Харківщині: військового ЗСУ засудили на 5 років

П’ять років за непокору наказу – такий вирок ухвалив суд військовослужбовцю ЗСУ.

“Спецпрокурорами у суді доведено, що у травні 2022 року обвинувачений відмовився виконати бойове розпорядження командира – зайняти оборону на території одного з населених пунктів Харківської області”, – повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За інформацією відомства, військовий відкрито відмовився виконати наказ свого начальника. За це чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі.

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“Судом винесено обвинувальний вирок щодо військового. Наразі триває термін його апеляційного оскарження”, – уточнили спецпрокурори.