Відмовився зайняти оборону на Харківщині: військового ЗСУ засудили на 5 років
П’ять років за непокору наказу – такий вирок ухвалив суд військовослужбовцю ЗСУ.
“Спецпрокурорами у суді доведено, що у травні 2022 року обвинувачений відмовився виконати бойове розпорядження командира – зайняти оборону на території одного з населених пунктів Харківської області”, – повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.
За інформацією відомства, військовий відкрито відмовився виконати наказ свого начальника. За це чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі.
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“Судом винесено обвинувальний вирок щодо військового. Наразі триває термін його апеляційного оскарження”, – уточнили спецпрокурори.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять років за непокору наказу – такий вирок ухвалив суд військовослужбовцю ЗСУ".