Помощь пострадавшим от войны: парк Горького будет собирать вещи еще неделю

В харьковском парке Горького еще неделю будут принимать теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад и беженцев.

За полторы недели им отправили более 400 мешков с одеждой, обувью, одеялами, детским питанием, лекарствами и предметами гигиены, рассказали в пресс-службе парка.

Помощь получили жители поселка Зачепиловка, Кегичевской и Сахновщинской громад, сел Изюмщины, Чугуевщины, Балаклейщины, жители Торца, Дружковки, Бахмута на Донеччине, а также военные на «нуле» и в госпиталях.

Вещи будут принимать до пятницы, 10 февраля. Их можно приносить в здание администрации парка на улице Сумской, 81.