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Помощь пострадавшим от войны: парк Горького будет собирать вещи еще неделю

Общество 20:11   03.02.2023
Елена Нагорная
Помощь пострадавшим от войны: парк Горького будет собирать вещи еще неделю Фото: парк Горького

В харьковском парке Горького еще неделю будут принимать теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад и беженцев.

За полторы недели им отправили более 400 мешков с одеждой, обувью, одеялами, детским питанием, лекарствами и предметами гигиены, рассказали в пресс-службе парка.

Помощь получили жители поселка Зачепиловка, Кегичевской и Сахновщинской громад, сел Изюмщины, Чугуевщины, Балаклейщины, жители Торца, Дружковки, Бахмута на Донеччине, а также военные на «нуле» и в госпиталях.

Вещи будут принимать до пятницы, 10 февраля. Их можно приносить в здание администрации парка на улице Сумской, 81.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 20:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском парке Горького еще неделю будут принимать теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад и беженцев.".