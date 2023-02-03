Помощь пострадавшим от войны: парк Горького будет собирать вещи еще неделю
Фото: парк Горького
В харьковском парке Горького еще неделю будут принимать теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад и беженцев.
За полторы недели им отправили более 400 мешков с одеждой, обувью, одеялами, детским питанием, лекарствами и предметами гигиены, рассказали в пресс-службе парка.
Помощь получили жители поселка Зачепиловка, Кегичевской и Сахновщинской громад, сел Изюмщины, Чугуевщины, Балаклейщины, жители Торца, Дружковки, Бахмута на Донеччине, а также военные на «нуле» и в госпиталях.
Вещи будут принимать до пятницы, 10 февраля. Их можно приносить в здание администрации парка на улице Сумской, 81.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском парке Горького еще неделю будут принимать теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад и беженцев.".