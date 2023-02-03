Допомога постраждалим від війни: парк Горького збиратиме речі ще тиждень

У харківському парку Горького ще тиждень прийматимуть теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.

За півтора тижня їм відправили понад 400 мішків з одягом, взуттям, ковдрами, дитячим харчуванням, ліками та предметами гігієни, розповіли у пресслужбі парку.

Допомогу отримали мешканці селища Зачепилівка, Кегичівської та Сахновщинської громад, сіл Ізюмщини, Чугуївщини, Балаклійщини, жителі Торця, Дружківки, Бахмута на Донеччині, а також військові на “нулі” та у шпиталях.

Речі прийматимуть до п’ятниці, 10 лютого. Їх можна приносити до будівлі адміністрації парку на вулиці Сумській, 81.