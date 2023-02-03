Допомога постраждалим від війни: парк Горького збиратиме речі ще тиждень
У харківському парку Горького ще тиждень прийматимуть теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.
За півтора тижня їм відправили понад 400 мішків з одягом, взуттям, ковдрами, дитячим харчуванням, ліками та предметами гігієни, розповіли у пресслужбі парку.
Допомогу отримали мешканці селища Зачепилівка, Кегичівської та Сахновщинської громад, сіл Ізюмщини, Чугуївщини, Балаклійщини, жителі Торця, Дружківки, Бахмута на Донеччині, а також військові на “нулі” та у шпиталях.
Речі прийматимуть до п’ятниці, 10 лютого. Їх можна приносити до будівлі адміністрації парку на вулиці Сумській, 81.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 20:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському парку Горького ще тиждень прийматимуть теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.".