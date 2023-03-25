На Харьковщине пострадала пенсионерка, которая сжигала траву

Во время поджога сухой травы на открытой территории в поселке Березовское на Харьковщине получила ожоги лица и конечностей женщина 1959 года рождения.

Пенсионерку госпитализировали в ожоговый центр, сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В общем, в Харьковской области за сутки произошло 57 пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. Основная причина возгораний – человеческая халатность или умышленный поджег сухой травы или сжигание мусора, уточнили спасатели.

Общая площадь, выжженная огнем составила более 33,5 Га. Горела прошлогодняя сухая трава, кустарники и камыши.