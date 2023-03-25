На Харківщині постраждала пенсіонерка, яка палила траву

Під час підпалу сухої трави на відкритій території у селищі Березівське на Харківщині отримала опіки обличчя та кінцівок жінка 1959 року народження.

Пенсіонерку госпіталізували до опікового центру, повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом у Харківській області за добу сталося 57 пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. Основна причина загорянь – людська недбалість чи навмисний підпал сухої трави або спалювання сміття, уточнили рятувальники.

Загальна площа, випалена вогнем, склала понад 33,5 Га. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерети.