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На Харківщині постраждала пенсіонерка, яка палила траву

Події 13:59   25.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині постраждала пенсіонерка, яка палила траву

Під час підпалу сухої трави на відкритій території у селищі Березівське на Харківщині отримала опіки обличчя та кінцівок жінка 1959 року народження.

Пенсіонерку госпіталізували до опікового центру, повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом у Харківській області за добу сталося 57 пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. Основна причина загорянь – людська недбалість чи навмисний підпал сухої трави або спалювання сміття, уточнили рятувальники.

Загальна площа, випалена вогнем, склала понад 33,5 Га. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерети.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 13:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час підпалу сухої трави на відкритій території у селищі Березівське на Харківщині отримала опіки обличчя та кінцівок жінка 1959 року народження.".