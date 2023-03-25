На Харківщині постраждала пенсіонерка, яка палила траву
Під час підпалу сухої трави на відкритій території у селищі Березівське на Харківщині отримала опіки обличчя та кінцівок жінка 1959 року народження.
Пенсіонерку госпіталізували до опікового центру, повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.
Загалом у Харківській області за добу сталося 57 пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. Основна причина загорянь – людська недбалість чи навмисний підпал сухої трави або спалювання сміття, уточнили рятувальники.
Загальна площа, випалена вогнем, склала понад 33,5 Га. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерети.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 13:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час підпалу сухої трави на відкритій території у селищі Березівське на Харківщині отримала опіки обличчя та кінцівок жінка 1959 року народження.".