На Харьковщине часть «пунктів незламності» переводят в «спящий режим» — ХОВА

В Харьковской области 269 «пунктів незламності» перевели в режим ожидания на весенне-летний период. Всего в регионе работал 761 пункт.

Соответствующее решение было принято на очередной региональной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Как отметил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, в «спящий» режим переведут и 11 пунктов, которые были развернуты в палатках.

«В Харькове и населенных пунктах области продолжат работать 136 «пунктів незламності», организованных районными военными администрациями – преимущественно они расположены в помещениях школ. 62 «пункти незламності» будут работать в пожарных частях ГСЧС в Харьковской области», – подчеркнул Иван Сокол.

Еще 289 таких пунктов работали в аптеках, на заправках и магазинах. Будут ли они действовать летом, будут решать владельцы помещений, добавили в ХОВА.

«Основная задача «пунктів незламності» на весенне-летний период – при длительном отключении электроэнергии дать возможность людям зарядить гаджеты и обеспечить доступ к интернету. Районным администрациям мы советовали оставить работать круглосуточно самый большой пункт, другие перевести в дневной режим работы», – отметил Иван Сокол.

При необходимости закрытые пункты оперативно вернут к работе, подчеркнули в ХОВА.