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На Харківщині частину “пунктів незламності” скорочують – ХОВА

Суспільство 12:13   07.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині частину “пунктів незламності” скорочують – ХОВА Фото: ХОВА

У Харківській області 269 “пунктів незламності” перевели в режим очікування на весняно-літній період. Загалом у регіоні працював 761 пункт.

Відповідне рішення ухвалили на черговій регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Як зазначив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, в “сплячий режим” переведуть й 11 пунктів, які було розгорнуто в наметах.

«У Харкові та населених пунктах області продовжать працювати 136 “пунктів незламності”, що були організовані районними військовими адміністраціями – переважно вони розташовані в приміщеннях шкіл. 62 “пункти незламності” працюватимуть у пожежних частинах ДСНС у Харківській області», – підкреслив Іван Сокол.

Ще 289 таких пунктів працювали в аптеках, на заправках та магазинах. Чи будуть вони діяти влітку, вирішуватимуть власники приміщень, додали в ХОВА.

«Основне завдання “пунктів незламності” на весняно-літній період – у разі тривалого відключення електроенергії дати можливість людям зарядити гаджети та забезпечити доступ до інтернету. Районним адміністраціям ми радили залишити працювати цілодобово найбільший пункт, інші перевести в денний режим роботи», – зазначив Іван Сокол.

За потреби зачинені пункти незламності оперативно повернуть до роботи, підкреслили в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 269 “пунктів незламності” перевели в режим очікування на весняно-літній період. Загалом у регіоні працював 761 пункт.".