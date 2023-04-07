На Харківщині частину “пунктів незламності” скорочують – ХОВА
У Харківській області 269 “пунктів незламності” перевели в режим очікування на весняно-літній період. Загалом у регіоні працював 761 пункт.
Відповідне рішення ухвалили на черговій регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.
Як зазначив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, в “сплячий режим” переведуть й 11 пунктів, які було розгорнуто в наметах.
«У Харкові та населених пунктах області продовжать працювати 136 “пунктів незламності”, що були організовані районними військовими адміністраціями – переважно вони розташовані в приміщеннях шкіл. 62 “пункти незламності” працюватимуть у пожежних частинах ДСНС у Харківській області», – підкреслив Іван Сокол.
Ще 289 таких пунктів працювали в аптеках, на заправках та магазинах. Чи будуть вони діяти влітку, вирішуватимуть власники приміщень, додали в ХОВА.
«Основне завдання “пунктів незламності” на весняно-літній період – у разі тривалого відключення електроенергії дати можливість людям зарядити гаджети та забезпечити доступ до інтернету. Районним адміністраціям ми радили залишити працювати цілодобово найбільший пункт, інші перевести в денний режим роботи», – зазначив Іван Сокол.
За потреби зачинені пункти незламності оперативно повернуть до роботи, підкреслили в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 269 “пунктів незламності” перевели в режим очікування на весняно-літній період. Загалом у регіоні працював 761 пункт.".