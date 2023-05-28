Live
  • Воскресенье 28.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Во время второго тура выборов в Турции Эрдоган раздавал людям деньги (видео)

Мир 16:28   28.05.2023
Оксана Горун
Во время второго тура выборов в Турции Эрдоган раздавал людям деньги (видео)

Действующий президент Турции и кандидат на эту должность Реджеп Тайип Эрдоган прямо на избирательном участке раздавал толпе наличные.

Видео опубликовала британская The Guardian.

«Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган был запечатлен раздающим деньги — банкноты номиналом 200 лир (8 фунтов стерлингов) — на избирательном участке, где он сегодня проголосовал», — сообщило издание.

Голосование в Турции началось в 8:00 и завершится в 17:00 по местному времени (совпадает со временем в Украине. Как ожидается, результат станет ясен уже сегодня к вечеру. По последним данным, менее чем за час до завершения голосования, явка на некоторых участках составила 89%.

«Выборы решат не только, кто будет руководить Турцией, страной-членом НАТО с населением 85 миллионов человек, но и то, как она будет управляться, куда движется ее экономика после того, как ее валюта за десятилетие упала до одной десятой своей стоимости по отношению к доллару, и формы своей внешней политики, в результате которой Турция разозлила Запад, развивая связи с Россией и странами Персидского залива», — пишет The Guardian со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Второй тур выборов в Турции будет очень горячим — Фесенко

Действующий президент Эрдоган голосовал в школе неподалеку от своего дома в азиатской части Стамбула. Его 74-летний конкурент Кылычдароглу — в Анкаре. Соперник Эрдогана — единый кандидат от оппозиционного альянса из шести партий, и первый, у кого появился реальный шанс сместить бессменного руководителя Турции с поста.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
28.05.2023
Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
28.05.2023
Стрельба в Харькове: патрульные задержали граждан
Стрельба в Харькове: патрульные задержали граждан
28.05.2023
Во время второго тура выборов в Турции Эрдоган раздавал людям деньги (видео)
Во время второго тура выборов в Турции Эрдоган раздавал людям деньги (видео)
28.05.2023
В Центральном парке Харькова заработал фонтан на озере (видео)
В Центральном парке Харькова заработал фонтан на озере (видео)
28.05.2023
Найденная на Харьковщине Виолетта — в отделении интенсивной терапии
Найденная на Харьковщине Виолетта — в отделении интенсивной терапии
28.05.2023

Новости по теме:

13:55
Главой ВС избрали Кравченко: ВВС пишет, что он якобы обещал судьям квартиры
21:59
«Зерновая сделка» «похоронила» важное направление контрнаступления – Свитан
11:42
Второй тур выборов в Турции будет очень горячим — Фесенко
07:43
Выборы в Турции: Эрдоган верит в победу, но согласился на второй тур
09:12
Выборы в Турции. «Свержение Эрдогана уже не является чем-то немыслимым» — СМИ

  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Во время второго тура выборов в Турции Эрдоган раздавал людям деньги (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Действующий президент Турции и кандидат на эту должность Реджеп Тайип Эрдоган прямо на избирательном участке раздавал толпе наличные".