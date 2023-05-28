Во время второго тура выборов в Турции Эрдоган раздавал людям деньги (видео)

Действующий президент Турции и кандидат на эту должность Реджеп Тайип Эрдоган прямо на избирательном участке раздавал толпе наличные.

Видео опубликовала британская The Guardian.

«Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган был запечатлен раздающим деньги — банкноты номиналом 200 лир (8 фунтов стерлингов) — на избирательном участке, где он сегодня проголосовал», — сообщило издание.

Голосование в Турции началось в 8:00 и завершится в 17:00 по местному времени (совпадает со временем в Украине. Как ожидается, результат станет ясен уже сегодня к вечеру. По последним данным, менее чем за час до завершения голосования, явка на некоторых участках составила 89%.

«Выборы решат не только, кто будет руководить Турцией, страной-членом НАТО с населением 85 миллионов человек, но и то, как она будет управляться, куда движется ее экономика после того, как ее валюта за десятилетие упала до одной десятой своей стоимости по отношению к доллару, и формы своей внешней политики, в результате которой Турция разозлила Запад, развивая связи с Россией и странами Персидского залива», — пишет The Guardian со ссылкой на Reuters.

Действующий президент Эрдоган голосовал в школе неподалеку от своего дома в азиатской части Стамбула. Его 74-летний конкурент Кылычдароглу — в Анкаре. Соперник Эрдогана — единый кандидат от оппозиционного альянса из шести партий, и первый, у кого появился реальный шанс сместить бессменного руководителя Турции с поста.