Під час другого туру виборів у Туреччині Ердоган роздавав людям гроші (відео)

Чинний президент Туреччини та кандидат на цю посаду Реджеп Тайіп Ердоган прямо на виборчій дільниці роздавав натовпу готівку.

Відео опублікувала британська The Guardian .

“Чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган був знятий таким, що роздає гроші – банкноти номіналом 200 лір (8 фунтів стерлінгів) – на виборчій дільниці, де він сьогодні проголосував”, – повідомило видання.

Голосування в Туреччині почалося о 8:00 і завершиться о 17:00 за місцевим часом (збігається з часом в Україні). Як очікується, результат стане зрозумілим вже сьогодні надвечір. За останніми даними, менш ніж за годину до завершення голосування, явка на деяких дільницях склала 89%.

“Вибори вирішать не тільки, хто керуватиме Туреччиною, країною-членом НАТО з населенням 85 мільйонів осіб, але й те, як вона керуватиметься, куди рухається її економіка після того, як її валюта за десятиліття впала до однієї десятої своєї вартості відносно до долара, і форми своєї зовнішньої політики, внаслідок якої Туреччина розлютила Захід, розвиваючи зв’язки з Росією та країнами Перської затоки”, – пише The Guardian з посиланням на Reuters.

Чинний президент Ердоган голосував у школі неподалік свого будинку в азійський частині Стамбула. Його 74-річний конкурент Киличдароглу – в Анкарі. Суперник Ердогана – єдиний кандидат від опозиційного альянсу із шести партій, і перший, у кого з’явився реальний шанс усунути незмінного керівника Туреччини з посади.