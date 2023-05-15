Другий тур виборів у Туреччині буде дуже гарячим – Фесенко
Якщо виходити суто з формальних показників, то в Ердогана в другому турі трохи більше шансів. Для перемоги в першому турі йому не вистачило всього 1%. Але опозиція буде консолідуватися і мобілізуватися для того, щоб використати свій шанс. Тому другий тур буде дуже гарячим.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Другий тур виборів у Туреччині буде дуже гарячим – Фесенко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:42;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо виходити суто з формальних показників, то в Ердогана в другому турі трохи більше шансів. Для перемоги в першому турі…".