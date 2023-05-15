Другий тур виборів у Туреччині буде дуже гарячим – Фесенко

Якщо виходити суто з формальних показників, то в Ердогана в другому турі трохи більше шансів. Для перемоги в першому турі йому не вистачило всього 1%. Але опозиція буде консолідуватися і мобілізуватися для того, щоб використати свій шанс. Тому другий тур буде дуже гарячим.