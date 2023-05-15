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Другий тур виборів у Туреччині буде дуже гарячим – Фесенко

Політика 11:42   15.05.2023
Володимир Фесенко
політолог
Другий тур виборів у Туреччині буде дуже гарячим – Фесенко

Якщо виходити суто з формальних показників, то в Ердогана в другому турі трохи більше шансів. Для перемоги в першому турі йому не вистачило всього 1%. Але опозиція буде консолідуватися і мобілізуватися для того, щоб використати свій шанс. Тому другий тур буде дуже гарячим.

Автор: Володимир Фесенко, політолог

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо виходити суто з формальних показників, то в Ердогана в другому турі трохи більше шансів. Для перемоги в першому турі…".