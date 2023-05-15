Вибори в Туреччині: Ердоган вірить у перемогу, але погодився на другий тур

За даними на 6:30 ранку на виборах у Туреччині підрахували понад 98% голосів. На цей час жоден з кандидатів не долає 50-відсотковий бар’єр, тож другий тур стає дедалі ймовірнішим.

“Другий тур виборів стає дедалі ймовірнішим між президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом і його головним суперником Кемалем Киличдароглу після того, як жоден із них, схоже, не подолає 50-відсотковий бар’єр для повної перемоги”, – пише The Guardian.

За даними Аhaber, на виборах президента вже підрахували 98,72% голосів. У Ердогана 49,35%, у Киличдароглу 45%. Другий тур виборів за такого результату має відбутися 28 травня.

Виступаючи рано-вранці у понеділок, Ердоган сказав, що, на його думку, у нього достатньо голосів, щоб перемогти беззастережно. При цьому він пообіцяв погодитись на другий тур, не забувши звинуватити якісь сили (не називаючи нікого конкретно) у спробі “обдурити націю”, стверджуючи, що вони лідирують. Киличдароглу також сказав, що прийме другий тур та виграє його.

“Попри всю свою брехню та нападки, Ердоган не отримав бажаного результату. Ніхто не повинен бути в захваті від того, що це вирішена угода. Вибори не виграються на балконі”, – сказав він, маючи на увазі місце виступу Ердогана.

При цьому традиційно для будь-яких виборів опозиція обурювалася темпами підрахунку голосів. Зафіксовано й порушення – зокрема блокування деяких виборчих пунктів. Киличдароглу також повідомив про “маніпулювання” голосами на закордонних виборчих дільницях.

“Підрахунок голосів не проводиться у здоровому середовищі. Я попереджаю YSK ​​(Вищу виборчу раду). Негайно вживіть необхідних заходів і забезпечте швидке проведення процесів підрахунку голосів. Крім того, ми не допустимо факту, що відбувся, з маніпулюванням іноземними голосами”, – сказав головний конкурент чинного президента.

Щодо парламентських виборів, які відбуваються в Туреччині одночасно з президентськими, то, за даними державного інформагентства Anadolu, панівна коаліція Ердогана отримала 49,38% від загальної кількості голосів, а опозиційна коаліція отримала 35,16%.