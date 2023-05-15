Выборы в Турции: Эрдоган верит в победу, но согласился на второй тур

По данным на 6:30 утра на выборах в Турции подсчитали более 98 % голосов. На данный момент ни один из кандидатов не преодолевает 50-процентный барьер, так что второй тур становится все более вероятным.

«Второй тур выборов становится все более вероятным между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его главным соперником Кемалем Кылычдароглу после того, как ни один из них, похоже, не преодолеет 50-процентный барьер для полной победы», — пишет The Guardian.

По данным Аhaber, на выборах президента уже подсчитали 98,72% голосов. У Эрдогана 49,35%, у Кылычдароглу 45%. Второй тур выборов при таком исходе должен состояться 28 мая.

Выступая рано утром в понедельник, Эрдоган сказал, что, по его мнению, у него достаточно голосов, чтобы победить безоговорочно. При этом он пообещал согласиться на второй тур, не забыв обвинить некие силы (не называя никого конкретно) в попытке «обмануть нацию», утверждая, что они лидируют. Кылычдароглу также сказал, что примет второй тур и выиграет его.

«Несмотря на всю свою ложь и нападки, Эрдоган не получил желаемого результата. Никто не должен быть в восторге от того, что это решенная сделка. Выборы не выигрываются на балконе», — сказал он, имея в виду место выступления Эрдогана.

При этом традиционно для любых выборов оппозиция возмущалась темпами подсчета голосов. Зафиксированы и нарушения — в том числе блокирование некоторых избирательных пунктов. Кылычдароглу также сообщил о «манипулировании» голосами на зарубежных избирательных участках.

«Подсчет голосов не проводится в здоровой среде. Я предупреждаю YSK (Высший избирательный совет). Немедленно примите необходимые меры и обеспечьте быстрое проведение процессов подсчета голосов. Кроме того, мы не допустим свершившегося факта с манипулированием иностранными голосами», — сказал главный конкурент действующего президента.

Что касается парламентских выборов, которые проходят в Турции одновременно с президентскими, то, по данным государственного информагентства Anadolu, правящая коалиция Эрдогана получила 49,38% от общего числа голосов, а оппозиционная коалиция получила 35,16%.