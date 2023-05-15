Второй тур выборов в Турции будет очень горячим — Фесенко
Если исходить из формальных показателей, то у Эрдогана во втором туре немного больше шансов. Для победы в первом туре ему не хватило всего 1%. Но оппозиция будет консолидироваться и мобилизоваться, чтобы использовать свой шанс. Поэтому второй тур будет очень горячим.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:42;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если исходить из формальных показателей, то у Эрдогана во втором туре немного больше шансов. Для победы в первом туре ему…".