Второй тур выборов в Турции будет очень горячим — Фесенко

Если исходить из формальных показателей, то у Эрдогана во втором туре немного больше шансов. Для победы в первом туре ему не хватило всего 1%. Но оппозиция будет консолидироваться и мобилизоваться, чтобы использовать свой шанс. Поэтому второй тур будет очень горячим.