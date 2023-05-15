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Второй тур выборов в Турции будет очень горячим — Фесенко

Мир 11:42   15.05.2023
Владимир Фесенко
политолог
Второй тур выборов в Турции будет очень горячим — Фесенко

Если исходить из формальных показателей, то у Эрдогана во втором туре немного больше шансов. Для победы в первом туре ему не хватило всего 1%. Но оппозиция будет консолидироваться и мобилизоваться, чтобы использовать свой шанс. Поэтому второй тур будет очень горячим.

Автор: Владимир Фесенко, политолог

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если исходить из формальных показателей, то у Эрдогана во втором туре немного больше шансов. Для победы в первом туре ему…".