В пруду на Харьковщине, где погиб подросток, официально запрещено купаться
Пруд в городе Первомайск, где 18 июня утонула 12-летняя девушка, не обустроен для отдыха людей.
Об этом «Суспільне Харків» рассказал первый заместитель Первомайского городского головы Антон Орехов.
По его словам, в Первомайской громаде нет ни одного пляжа, официально открытого для купания.
Орехов также рассказал, что девушка была у бабушки, а на пруд с подростками ушла без ее разрешения.
«Это место не разрешено для купания. У нас в громаде нет водоемов, официально разрешенных для купания. Нет приспособленных водоемов. Это не места массового отдыха людей, никто не дает гарантии, что там безопасно. В местах, где люди могут сами идти купаться, висят знаки купания запрещено. Этот пляж расположен на территории Первомайского», – отметил Орехов.
Напомним, 18 июня в городе Первомайский в пруду, который местные называют «Сиваш», на глазах у других отдыхающих, утонула 12-летняя девушка. Ребенок плавал и ушел под воду.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пруд в городе Первомайск, где 18 июня утонула 12-летняя девушка, не обустроен для отдыха людей.".