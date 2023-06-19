В пруду на Харьковщине, где погиб подросток, официально запрещено купаться

Пруд в городе Первомайск, где 18 июня утонула 12-летняя девушка, не обустроен для отдыха людей.

Об этом «Суспільне Харків» рассказал первый заместитель Первомайского городского головы Антон Орехов.

По его словам, в Первомайской громаде нет ни одного пляжа, официально открытого для купания.

Орехов также рассказал, что девушка была у бабушки, а на пруд с подростками ушла без ее разрешения.

«Это место не разрешено для купания. У нас в громаде нет водоемов, официально разрешенных для купания. Нет приспособленных водоемов. Это не места массового отдыха людей, никто не дает гарантии, что там безопасно. В местах, где люди могут сами идти купаться, висят знаки купания запрещено. Этот пляж расположен на территории Первомайского», – отметил Орехов.

Напомним, 18 июня в городе Первомайский в пруду, который местные называют «Сиваш», на глазах у других отдыхающих, утонула 12-летняя девушка. Ребенок плавал и ушел под воду.