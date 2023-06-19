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У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися

Події 13:49   19.06.2023
Вікторія Яковенко
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися

Ставок у місті Первомайськ, де 18 червня потонула 12-річна дівчина, не облаштований для відпочинку людей.

Про це «Суспільне Харків» розповів перший заступник Первомайського міського голови Антон Орєхов.

За його словами, у Первомайській громаді немає жодного пляжу, який офіційно відкритий для купання.

Орєхов також розповів, що дівчина була у бабусі, а на ставок з підлітками пішла без її дозволу.

«Це місце не дозволене для купання. У нас у громаді немає водойм, офіційно дозволених для купання. Немає пристосованих водойм. Це не місця масового відпочинку людей, ніхто не дає гарантії, що там безпечно. У місцях, де люди можуть самі йти купатися, висять знаки купання заборонено. Цей пляж розташований на території Первомайського», – зазначив Орєхов.

Нагадаємо, 18 червня у місті Первомайський у ставку, який місцеві називають «Сиваш», на очах в інших відпочивальників, потонула 12-річна дівчина. Дитина плавала і пішла під воду.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 13:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ставок у місті Первомайськ, де 18 червня потонула 12-річна дівчина, не облаштований для відпочинку людей.".