Сухая трава и частные дома загорелись из-за обстрела Волчанска – ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В результате обстрела Волчанска в Харьковской области 20 июня произошло три пожара.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 11:00 враг обстрелял частный сектор. Возникли сразу 2 пожара по разным адресам. А через час произошел еще один пожар.
Горели 2 частных дома на площади 250 и 100 кв.м.
Кроме этого, в результате обстрела загорелась сухая трава площадью 500 кв.м.
Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Волчанска в Харьковской области 20 июня произошло три пожара.".