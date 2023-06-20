Сухая трава и частные дома загорелись из-за обстрела Волчанска – ГСЧС (фото)

В результате обстрела Волчанска в Харьковской области 20 июня произошло три пожара.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 11:00 враг обстрелял частный сектор. Возникли сразу 2 пожара по разным адресам. А через час произошел еще один пожар.

Горели 2 частных дома на площади 250 и 100 кв.м.

Кроме этого, в результате обстрела загорелась сухая трава площадью 500 кв.м.

Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.