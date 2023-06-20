Суха трава та приватні будинки загорілися внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині 20 червня сталося три пожежі.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, близько 11:00 ворог обстріляв приватний сектор. Виникли відразу 2 пожежі за різними адресами. А за годину трапилась ще одна.
Горіли 2 приватних будинки на площі 250 і 100 кв.м.
Крім цього, внаслідок обстрілу загорілася суха трава площею 500 кв.м.
Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині 20 червня сталося три пожежі.".