Суха трава та приватні будинки загорілися внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)

Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині 20 червня сталося три пожежі.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, близько 11:00 ворог обстріляв приватний сектор. Виникли відразу 2 пожежі за різними адресами. А за годину трапилась ще одна.

Горіли 2 приватних будинки на площі 250 і 100 кв.м.

Крім цього, внаслідок обстрілу загорілася суха трава площею 500 кв.м.

Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.