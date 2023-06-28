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Публицист Казарин, освобождавший Харьковщину, презентует свою книгу в Харькове

Общество 16:48   28.06.2023
Оксана Якушко
Публицист Казарин, освобождавший Харьковщину, презентует свою книгу в Харькове

Павел Казарин — журналист, публицист, после начала полномасштабной войны — военный, презентует 1 июля в Харькове, в 15:00, на парковке ТРЦ Nikolsky (Пушкинская, 2) собственную книгу «Дикий запад Восточной Европы: как война меняет нас».

«Я помню Харьков в марте 22-го – когда впервые с начала полномасштабки примчался туда вместе с Мартином Брестом. Помню в конце апреля – когда вместе с Юркой Мацарским мы бродили по Салтовке, выясняя – уцелела ли его квартира. Помню в августе 2022-го, когда нам иногда удавалось выскочить в город из области. В Харькове было просто и понятно. Вот мы, а вот они. Вот наше, а вот то, что скоро снова станет нашим. Все, что я не успел взять у этого города до войны, он отдал мне уже в войну. И продолжает давать. Вход свободный. Увидимся», — пригласил Казарин на встречу.

Книга «Дикий запад Восточной Европы: как война меняет нас» получила премию Книга года BBC в жанре «Эсеистика».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 16:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Павел Казарин — журналист, публицист, после начала полномасштабной войны — военный, презентует 1 июля в Харькове, в 15:00, на парковке ТРЦ Nikolsky (Пушкинская, 2) собственную книгу «Дикий запад Восточной Европы: как война меняет нас».".