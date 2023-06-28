Публицист Казарин, освобождавший Харьковщину, презентует свою книгу в Харькове

Павел Казарин — журналист, публицист, после начала полномасштабной войны — военный, презентует 1 июля в Харькове, в 15:00, на парковке ТРЦ Nikolsky (Пушкинская, 2) собственную книгу «Дикий запад Восточной Европы: как война меняет нас».

«Я помню Харьков в марте 22-го – когда впервые с начала полномасштабки примчался туда вместе с Мартином Брестом. Помню в конце апреля – когда вместе с Юркой Мацарским мы бродили по Салтовке, выясняя – уцелела ли его квартира. Помню в августе 2022-го, когда нам иногда удавалось выскочить в город из области. В Харькове было просто и понятно. Вот мы, а вот они. Вот наше, а вот то, что скоро снова станет нашим. Все, что я не успел взять у этого города до войны, он отдал мне уже в войну. И продолжает давать. Вход свободный. Увидимся», — пригласил Казарин на встречу.

Книга «Дикий запад Восточной Европы: как война меняет нас» получила премию Книга года BBC в жанре «Эсеистика».