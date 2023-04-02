Live
  • Воскресенье 02.04.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

Как радовался Залужный, получив в подарок книгу от Жадана (видео)

Культура 22:38   02.04.2023
Елена Нагорная
Как радовался Залужный, получив в подарок книгу от Жадана (видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с известным украинским писателем, музыкантом и волонтером Сергеем Жаданом. Как оказалось, Залужный является поклонником творчества харьковчанина.

Видео, которое разлетелось по сети, опубликовал журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

На нем писатель дарит главнокомандующему ВСУ свои книги, а тот, в свою очередь, не сдерживает эмоций и цитирует строки из стихотворения Жадана: «Первые дни ноября. Она спит в пустой комнате, в чужой постели». Далее, листая книгу, Залужный восклицает: «Ты не представляешь!»

На что харьковчанин отвечает: «Мне очень приятно».

Видео: Роман Кравец

Читайте также: Жадан: В Харькове добровольцами и волонтерами стали бывшие избиратели Кернеса

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:06
Какой будет погода в Харькове на следующей неделе и в апреле в целом
18:43
Девять населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
17:22
Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и завела дела (фото)
16:30
Харьковчанин выращивает бамбук: как перезимовало тропическое растение (видео)
15:01
Небольшая и интересная коллекция: в харьковском экопарке назвали дату открытия

  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как радовался Залужный, получив в подарок книгу от Жадана (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 22:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с известным украинским писателем, музыкантом и волонтером Сергеем Жаданом. Как оказалось, Залужный является поклонником творчества харьковчанина.".