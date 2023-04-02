Как радовался Залужный, получив в подарок книгу от Жадана (видео)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с известным украинским писателем, музыкантом и волонтером Сергеем Жаданом. Как оказалось, Залужный является поклонником творчества харьковчанина.
Видео, которое разлетелось по сети, опубликовал журналист «Украинской правды» Роман Кравец.
На нем писатель дарит главнокомандующему ВСУ свои книги, а тот, в свою очередь, не сдерживает эмоций и цитирует строки из стихотворения Жадана: «Первые дни ноября. Она спит в пустой комнате, в чужой постели». Далее, листая книгу, Залужный восклицает: «Ты не представляешь!»
На что харьковчанин отвечает: «Мне очень приятно».
Видео: Роман Кравец
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 22:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с известным украинским писателем, музыкантом и волонтером Сергеем Жаданом. Как оказалось, Залужный является поклонником творчества харьковчанина.".