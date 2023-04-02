Как радовался Залужный, получив в подарок книгу от Жадана (видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с известным украинским писателем, музыкантом и волонтером Сергеем Жаданом. Как оказалось, Залужный является поклонником творчества харьковчанина.

Видео, которое разлетелось по сети, опубликовал журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

На нем писатель дарит главнокомандующему ВСУ свои книги, а тот, в свою очередь, не сдерживает эмоций и цитирует строки из стихотворения Жадана: «Первые дни ноября. Она спит в пустой комнате, в чужой постели». Далее, листая книгу, Залужный восклицает: «Ты не представляешь!»

На что харьковчанин отвечает: «Мне очень приятно».

Видео: Роман Кравец