Як радів Залужний, отримавши в подарунок книгу від Жадана (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з відомим українським письменником, музикантом та волонтером Сергієм Жаданом. Як виявилось, Залужний є шанувальником творчості харків’янина.

Відео, яке розлетілося мережею, опублікував журналіст “Української правди” Роман Кравець.

На ньому письменник дарує головнокомандувачу ЗСУ свої книги, а той, своєю чергою, не стримує емоцій та цитує рядки з вірша Жадана: “Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті, у чужому ліжку”. Далі, гортаючи книгу, Залужний вигукує: “Ти не уявляєш!”

На що харків’янин відповідає: “Мені дуже приємно”.

Відео: Роман Кравець