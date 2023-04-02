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Як радів Залужний, отримавши в подарунок книгу від Жадана (відео)

Культура 22:38   02.04.2023
Елена Нагорная
Як радів Залужний, отримавши в подарунок книгу від Жадана (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з відомим українським письменником, музикантом та волонтером Сергієм Жаданом. Як виявилось, Залужний є шанувальником творчості харків’янина.

Відео, яке розлетілося мережею, опублікував журналіст “Української правди” Роман Кравець.

На ньому письменник дарує головнокомандувачу ЗСУ свої книги, а той, своєю чергою, не стримує емоцій та цитує рядки з вірша Жадана: “Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті, у чужому ліжку”. Далі, гортаючи книгу, Залужний вигукує: “Ти не уявляєш!”

На що харків’янин відповідає: “Мені дуже приємно”.

Відео: Роман Кравець

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 22:38;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з відомим українським письменником, музикантом та волонтером Сергієм Жаданом. Як виявилось, Залужний є шанувальником творчості харків’янина.".