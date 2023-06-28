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Публіцист Казарін, який звільняв Харківщину, презентує свою книгу у Харкові

Суспільство 16:48   28.06.2023
Оксана Якушко
Публіцист Казарін, який звільняв Харківщину, презентує свою книгу у Харкові

Павло Казарін – журналіст, публіцист, після початку повномасштабної війни – військовий, презентує 1 липня у Харкові, о 15:00, на парковці ТРЦ Nikolsky (Пушкінська, 2) власну книгу «Дикий захід Східної Європи: як війна змінює нас».

«Я пам’ятаю Харків у березні 22-го – коли вперше з початку повномасштабки примчав туди разом із Мартіном Брестом. Пам’ятаю наприкінці квітня – коли разом із Юркою Мацарським ми блукали Салтівкою, з’ясовуючи – чи вціліла його квартира. Пам’ятаю у серпні 2022-го, коли нам іноді вдавалося вискочити до міста з області. У Харкові було просто та зрозуміло. Ось ми, а ось вони. Ось наше, а ось те, що незабаром знову стане нашим. Все, що я не встиг узяти у цього міста до війни, – воно віддало мені вже у війну. І продовжує давати. Вхід вільний. Побачимось», – запросив Казарін на зустріч.

Книга «Дикий захід Східної Європи: як війна змінює нас» здобула премію Книга року ВВС у жанрі «Есеїстика».

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 16:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Павло Казарін – журналіст, публіцист, після початку повномасштабної війни – військовий, презентує 1 липня у Харкові, о 15:00, на парковці ТРЦ Nikolsky (Пушкінська, 2) власну книгу «Дикий захід Східної Європи: як війна змінює нас».".