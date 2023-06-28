Публіцист Казарін, який звільняв Харківщину, презентує свою книгу у Харкові
Павло Казарін – журналіст, публіцист, після початку повномасштабної війни – військовий, презентує 1 липня у Харкові, о 15:00, на парковці ТРЦ Nikolsky (Пушкінська, 2) власну книгу «Дикий захід Східної Європи: як війна змінює нас».
«Я пам’ятаю Харків у березні 22-го – коли вперше з початку повномасштабки примчав туди разом із Мартіном Брестом. Пам’ятаю наприкінці квітня – коли разом із Юркою Мацарським ми блукали Салтівкою, з’ясовуючи – чи вціліла його квартира. Пам’ятаю у серпні 2022-го, коли нам іноді вдавалося вискочити до міста з області. У Харкові було просто та зрозуміло. Ось ми, а ось вони. Ось наше, а ось те, що незабаром знову стане нашим. Все, що я не встиг узяти у цього міста до війни, – воно віддало мені вже у війну. І продовжує давати. Вхід вільний. Побачимось», – запросив Казарін на зустріч.
Книга «Дикий захід Східної Європи: як війна змінює нас» здобула премію Книга року ВВС у жанрі «Есеїстика».
Читайте також: Як радів Залужний, отримавши в подарунок книгу від Жадана (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Публіцист Казарін, який звільняв Харківщину, презентує свою книгу у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Павло Казарін – журналіст, публіцист, після початку повномасштабної війни – військовий, презентує 1 липня у Харкові, о 15:00, на парковці ТРЦ Nikolsky (Пушкінська, 2) власну книгу «Дикий захід Східної Європи: як війна змінює нас».".