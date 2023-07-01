Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах
1 июля в Балаклейской громаде работают саперы.
«Проводится разминирование. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля в Балаклейской громаде работают саперы.".