Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
01 липня у Балаклійській громаді працюють сапери.
«Проводиться розмінування. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "01 липня у Балаклійській громаді працюють сапери.".