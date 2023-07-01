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Мешканців Харківщини попереджають про вибухи

Суспільство 13:19   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи

01 липня у Балаклійській громаді працюють сапери.

«Проводиться розмінування. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 13:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "01 липня у Балаклійській громаді працюють сапери.".