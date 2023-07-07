В Центральном парке Харькова запустили купальский венок (видео)
Народный праздник Ивана Купала отметили вечером 6 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха.
Как сообщили в пресс-службе парка, на озере традиционно запустили купальский венок. Мероприятие провели без посетителей, но сняли все на видео.
Видео: пресс-служба парка
«Хотя было грустно без вас, но чувствовалась ваша поддержка. И радовало, что вы в безопасности и вскоре вернетесь — чтобы вместе отпраздновать нашу победу!» — пишет пресс-служба.
В Министерстве культуры и информационной политики накануне напомнили, какие изящные обряды и ритуалы проводят украинцы в праздник Ивана Купала.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 15:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Народный праздник Ивана Купала отметили вечером 6 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха.".