В Центральном парке Харькова запустили купальский венок (видео)

Народный праздник Ивана Купала отметили вечером 6 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха.

Как сообщили в пресс-службе парка, на озере традиционно запустили купальский венок. Мероприятие провели без посетителей, но сняли все на видео.

Видео: пресс-служба парка

«Хотя было грустно без вас, но чувствовалась ваша поддержка. И радовало, что вы в безопасности и вскоре вернетесь — чтобы вместе отпраздновать нашу победу!» — пишет пресс-служба.

В Министерстве культуры и информационной политики накануне напомнили, какие изящные обряды и ритуалы проводят украинцы в праздник Ивана Купала.