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В Центральном парке Харькова запустили купальский венок (видео)

Общество 15:25   07.07.2023
Елена Нагорная
В Центральном парке Харькова запустили купальский венок (видео)

Народный праздник Ивана Купала отметили вечером 6 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха.

Как сообщили в пресс-службе парка, на озере традиционно запустили купальский венок. Мероприятие провели без посетителей, но сняли все на видео.

Видео: пресс-служба парка

«Хотя было грустно без вас, но чувствовалась ваша поддержка. И радовало, что вы в безопасности и вскоре вернетесь — чтобы вместе отпраздновать нашу победу!» — пишет пресс-служба.

В Министерстве культуры и информационной политики накануне напомнили, какие изящные обряды и ритуалы проводят украинцы в праздник Ивана Купала.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 15:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Народный праздник Ивана Купала отметили вечером 6 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха.".