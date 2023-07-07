У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)
Народне свято Івана Купала відзначили увечері 6 липня у харківському Центральному парку культури та відпочинку.
Як повідомили у пресслужбі парку, на озері традиційно запустили купальський вінок. Захід провели без відвідувачів, але зняли все на відео.
Відео: пресслужба парку
“Хоча було сумно без вас, але відчувалася ваша підтримка. І тішило, що ви в безпеці та невдовзі повернетеся – аби разом відсвяткувати нашу перемогу!” – пише пресслужба.
У Міністерстві культури та інформаційної політики напередодні нагадали, які витончені обряди та ритуали проводять українці на Івана Купала.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 15:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Народне свято Івана Купала відзначили увечері 6 липня у харківському Центральному парку культури та відпочинку.".