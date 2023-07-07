У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)

Народне свято Івана Купала відзначили увечері 6 липня у харківському Центральному парку культури та відпочинку.

Як повідомили у пресслужбі парку, на озері традиційно запустили купальський вінок. Захід провели без відвідувачів, але зняли все на відео.

Відео: пресслужба парку

“Хоча було сумно без вас, але відчувалася ваша підтримка. І тішило, що ви в безпеці та невдовзі повернетеся – аби разом відсвяткувати нашу перемогу!” – пише пресслужба.

У Міністерстві культури та інформаційної політики напередодні нагадали, які витончені обряди та ритуали проводять українці на Івана Купала.