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У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)

Суспільство 15:25   07.07.2023
Олена Нагорна
У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)

Народне свято Івана Купала відзначили увечері 6 липня у харківському Центральному парку культури та відпочинку.

Як повідомили у пресслужбі парку, на озері традиційно запустили купальський вінок. Захід провели без відвідувачів, але зняли все на відео.

Відео: пресслужба парку

“Хоча було сумно без вас, але відчувалася ваша підтримка. І тішило, що ви в безпеці та невдовзі повернетеся – аби разом відсвяткувати нашу перемогу!” – пише пресслужба.

У Міністерстві культури та інформаційної політики напередодні нагадали, які витончені обряди та ритуали проводять українці на Івана Купала.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 15:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Народне свято Івана Купала відзначили увечері 6 липня у харківському Центральному парку культури та відпочинку.".