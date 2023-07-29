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Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении

Общество 09:53   29.07.2023
Виктория Яковенко
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении

На Купянском направлении ситуация стабилизировалась, однако на этом участке фронта сохраняются «тревожные» факторы.

Об этом сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Среди «тревожных» факторов Машовец называет:

— весомое преимущество противника в артиллерии (прежде всего — в средствах артразведки и корректировки),

-достаточные резервы врага, в частности, в районе города Сватово и южнее, которыми он может усиливать свои передовые подразделения,

— хороший уровень боевого управления РФ,

— слабое ПВО на поле боя.

«На данный момент, передовые подразделения противника, судя по всему, отошли из района села Надия и района юго-западнее села Новогоровка, что в определенной степени разрядило ситуацию. Но я, даже не на минуту не сомневаюсь, что это была лишь первая серия, так сказать, «проба пера», — отметил Машовец

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 09:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении ситуация стабилизировалась, однако на этом участке фронта сохраняются «тревожные» факторы.".