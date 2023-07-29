Машовець розповів про «тривожні» фактори на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ситуація стабілізувалася, однак на цій ділянці фронту зберігаються «тривожні» фактори.

Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Серед «тривожних» факторів Машовець називає:

– вагому перевагу противника в артилерії (насамперед – у засобах артрозвідки та коригування),

-достатні резерви ворога, зокрема, в районі Сватове та південніше, якими він може посилювати свої передові підрозділи,

– хороший рівень бойового управління РФ,

– слабке ППО на полі бою.

«Зараз, передові підрозділи противника, судячи з усього, відійшли з району села Надія та району на південний захід від села Новогорівка, що певною мірою розрядило ситуацію. Але я, навіть ні на хвилину, не сумніваюся, що це була лише «перша серія», так би мовити, «проба пера», – зазначив Машовець