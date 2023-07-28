На Куп’янщині РФ знизила темпи наступу, але хоче їх відновити – Синєгубов

На Куп’янському напрямку в Харківській області війська РФ знизили темпи наступальних дій через втрати, але зараз проводять ротацію та поповнення, щоб, ймовірно, їх відновити, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Щодо наступальних дій ворога, то темп трохи знизився. Це пов’язано з тим, що йому нанесені досить серйозні втрати щодо живої сили, озброєння та військової техніки. Зараз він проводить ротацію та поповнення, що свідчить про те, що він має намір відновити наступальні та штурмові дії. Маю на увазі Куп’янський напрямок. Там наші позиції міцні”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що місяць тому, коли на Куп’янському напрямку розпочалися активні бойові дії, дещо збільшилася “сіра зона”.

“Жодних позицій не втрачено, ми цю ситуацію контролюємо. Якщо буде небезпека, яку ми будемо спостерігати, то, звичайно, що ми будемо приймати рішення щодо евакуації місцевого населення з тих чи інших населених пунктів, зокрема з міста Куп’янськ”, – додав начальник ХОВА.

Питання евакуації мешканців селища Борова Ізюмського району, за його словами, наразі не стоїть.