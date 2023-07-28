На Куп’янщині РФ знизила темпи наступу, але хоче їх відновити – Синєгубов
На Куп’янському напрямку в Харківській області війська РФ знизили темпи наступальних дій через втрати, але зараз проводять ротацію та поповнення, щоб, ймовірно, їх відновити, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Щодо наступальних дій ворога, то темп трохи знизився. Це пов’язано з тим, що йому нанесені досить серйозні втрати щодо живої сили, озброєння та військової техніки. Зараз він проводить ротацію та поповнення, що свідчить про те, що він має намір відновити наступальні та штурмові дії. Маю на увазі Куп’янський напрямок. Там наші позиції міцні”, – сказав Синєгубов.
Він зазначив, що місяць тому, коли на Куп’янському напрямку розпочалися активні бойові дії, дещо збільшилася “сіра зона”.
“Жодних позицій не втрачено, ми цю ситуацію контролюємо. Якщо буде небезпека, яку ми будемо спостерігати, то, звичайно, що ми будемо приймати рішення щодо евакуації місцевого населення з тих чи інших населених пунктів, зокрема з міста Куп’янськ”, – додав начальник ХОВА.
Питання евакуації мешканців селища Борова Ізюмського району, за його словами, наразі не стоїть.
Читайте також: ISW не знаходить підтверджень “переможним” заявам РФ про Куп’янський напрямок
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Куп’янщині РФ знизила темпи наступу, але хоче їх відновити – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 15:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку в Харківській області війська РФ знизили темпи наступальних дій через втрати, але зараз проводять ротацію та поповнення, щоб, ймовірно, їх відновити, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.".