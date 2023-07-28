На Купянщине РФ снизила темпы наступления, но хочет их возобновить — Синегубов
На Купянском направлении в Харьковской области войска РФ снизили темпы наступательных действий из-за потерь, но сейчас проводят ротацию и пополнение, чтобы, вероятно, их восстановить, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Что касается наступательных действий врага, то темп немного снизился. Это связано с тем, что ему нанесены достаточно серьезные потери по живой силе, вооружению и военной технике. Сейчас он проводит ротацию и пополнение, что свидетельствует о том, что он намерен возобновить наступательные и штурмовые действия. Имею в виду Купянское направление. Там наши позиции прочные», — сказал Синегубов.
Он отметил, что месяц назад, когда на Купянском направлении начались активные боевые действия, несколько увеличилась «серая зона».
«Никаких позиций не потеряно, мы эту ситуацию контролируем. Если будет опасность, которую мы будем наблюдать, то, конечно, мы будем принимать решение об эвакуации местного населения из тех или иных населенных пунктов, в частности из города Купянск», — добавил начальник ХОВА.
Вопрос эвакуации жителей поселка Боровая Изюмского района, по его словам, на данный момент не стоит.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 15:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в Харьковской области войска РФ снизили темпы наступательных действий из-за потерь, но сейчас проводят ротацию и пополнение, чтобы, вероятно, их восстановить, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.".