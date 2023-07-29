Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах
29 июля в Балаклейской громаде в Харьковской области работают саперы.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — предупредили в Балаклейской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июля в Балаклейской громаде в Харьковской области работают саперы.".