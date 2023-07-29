Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах

29 июля в Балаклейской громаде в Харьковской области работают саперы.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — предупредили в Балаклейской ГВА.