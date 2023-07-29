Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи

29 липня в Балаклійській громаді на Харківщині працюють сапери.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – попередили у Балаклійській МВА.