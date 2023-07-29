Live
  • Сб 29.07.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи

Суспільство 12:24   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи

29 липня в Балаклійській громаді на Харківщині працюють сапери.

«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – попередили у Балаклійській МВА.

Читайте також: Машовець розповів про «тривожні» фактори на Куп’янському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
04.07.2023, 15:22
Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи
Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи
29.07.2023, 12:24
Росіяни хочуть знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу на Харківщині
Росіяни хочуть знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу на Харківщині
22.07.2023, 10:35
«Успіхи суттєві» – харківський командир про ситуацію в районі Бахмута
«Успіхи суттєві» – харківський командир про ситуацію в районі Бахмута
29.07.2023, 12:07
Машовець розповів про «тривожні» фактори на Куп’янському напрямку
Машовець розповів про «тривожні» фактори на Куп’янському напрямку
29.07.2023, 09:53

Новини за темою:

08:40
Доба на Харківщині пройшла без постраждалих від обстрілів – Синєгубов
08:20
69-річний чоловік постраждав через пожежу в його будинку на Харківщині
21:01
Авіаудару завдали росіяни по району Дружелюбівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
16:02
На Харківщині заживили село, яке сиділо без світла майже півтора року (фото)
15:22
На Харківщині п’яний водій вночі вкрав з АЗС пляшки з пивом

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 12:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 липня в Балаклійській громаді на Харківщині працюють сапери.".