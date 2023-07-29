Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи
29 липня в Балаклійській громаді на Харківщині працюють сапери.
«Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – попередили у Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 липня в Балаклійській громаді на Харківщині працюють сапери.".