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«Противник все никак не справится с тактическим кризисом» — Машовец

Происшествия 10:38   18.08.2023
Оксана Горун
«Противник все никак не справится с тактическим кризисом» — Машовец Фото: Генштаб ВСУ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление»  Константин Машовец написал о проблемах оккупантов на юге Украины, которые все усугубляются.

«На Токмакском направлении ширина отрезка «прикосновения» передовых подразделений ВСУ к первым позициям главного рубежа обороны противника достигла размера в 2.5-3 км… и продолжает расширяться… Очевидно, противник все никак не справится с тактическим кризисом в районе с. Работино (я бы даже сказал, на обоих флангах этого населенного пункта). Это тем более удивительно, потому что в течение последнего времени его командование переместило на это направление достаточно дополнительных сил и средств», — написал Машовец в обзоре 18 августа.

Работино на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

Несмотря на все усилия и подтягивание резервов, остановить продвижения ВСУ захватчикам не удается.

«Противник почти полностью отошел из с. Работино (удерживает лишь частично его южную часть), а восточнее села — оставил очередной участок местности, примерно в 2 — 2,5 кв. км», — сообщил обозреватель.

По его данным, командование противника стягивает на это направление «все, что возможно», включая бывшую так называемую «народную милицию» «ЛНР».

Не намного приятнее для оккупантов складывается обстановка и на Бердянском направлении, где ВСУ недавно освободили село Урожайное. Теперь армия РФ готовится оборонять следующий населенный пункт — Заветное Желание.

Заветное Желание на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

«Подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника, занявшие оборону в этом населенном пункте, сейчас активно доукомплектовываются и усиливаются, судя по всему, подразделениями 136-й омсбр противника. Главной проблемой противника на этом направлении является дорога, которая ведет прямо из с. Урожайное на с. Старомлыновка, обходя с востока с. Заветное Желание, по противоположному берегу реки Мокрые Ялы. Другими словами, ВСУ, по большому счету, не нужно штурмовать эту деревню «в лоб», чтобы приблизиться к одному из ключевых пунктов системы обороны противника на этом направлении (с. Старомлыновка)… Хотя, конечно, очень желательно взять его под контроль», — прокомментировал Машовец.

Он отметил, что ВСУ за несколько прошедших суток не только закрепились в Старомайорском и Урожайном, но и определенным образом расширили вклинивание.

«Вопрос заключается в другом — каков уровень боевых способностей подразделений 60-й омсбр противника, которые и составляют основу обороны противника в этом направлении, как раз на данный момент. Это формирование более месяца в боях, по крайней мере, два раза принимало участие в более или менее масштабных (конечно, с тактической точки зрения) попытках контратаковать наступающие украинские войска (эпическое видео с бросанием танков и БМП с личным составом именно этого формирования в районе с. Макаровка и с. Сторожевое, в свое время, также облетело интернет). Добавив к этому еще две «проблемы» противника — с. Приютное, а также подразделения 394-го мсп противника, которые все еще находятся севернее рубежа Приютное — Заветное Желание + острую потребность противника относительно удержания района с. Новодонецкое (особенно в направлении с. Керменчик), можем получить достаточно яркую картину всего того объема и многообразия «насущных вопросов», которые командованию противника на этом направлении, приходится решать ОДНОВРЕМЕННО… Соответственно, нет ничего удивительного в том, что основную массу своих оперативных резервов оно удерживает именно на этом направлении», — отметил аналитик.

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Подытоживая наблюдения за ситуацией на южном фронте, Машовец подчеркнул, что степень напряжения сил противника растет. Армия РФ стягивает сюда все больше частей из других военных группировок.

«Они продолжают тянуть сюда все, что находят у себя «под рукой», в более или менее адекватном состоянии, от новороссийской дЮсантуры и крымских морпехов, заканчивая какими-то «мутными» донецкими «ментами» и кадиевско-алчевскими «кизяками». Все это «взбалтывание солянки» противником в Южной операционной зоне явно происходит не от очень хорошей жизни», — считает военный обозреватель.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление»  Константин Машовец написал о проблемах оккупантов на юге Украины, которые все усугубляются".