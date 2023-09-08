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В Балаклее выбрали новую дату празднования Дня города (документ)

Общество 15:50   08.09.2023
Виктория Яковенко
В Балаклее выбрали новую дату празднования Дня города (документ) Фото: Балаклейская ГВА

8 сентября теперь будут официально праздновать День города Балаклея и День освобождения города от российско-оккупационных войск.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Балаклейской городской военной администрации Валерий Карабанов.

В мэрии отметили, что такую дату выбрали «в целях надлежащего празднования годовщины освобождения города Балаклея от российско-оккупационных войск во время харьковской наступательной операции в 2022 году, формирования местных традиций и обычаев, чувства патриотизма, любви к родному краю, в благодарность Вооруженным Силам Украины».

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Фото: Балаклейская ГВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 15:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 сентября теперь будут официально праздновать День города Балаклея и День освобождения города от российско-оккупационных войск.".