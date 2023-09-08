В Балаклее выбрали новую дату празднования Дня города (документ)
Фото: Балаклейская ГВА
8 сентября теперь будут официально праздновать День города Балаклея и День освобождения города от российско-оккупационных войск.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Балаклейской городской военной администрации Валерий Карабанов.
В мэрии отметили, что такую дату выбрали «в целях надлежащего празднования годовщины освобождения города Балаклея от российско-оккупационных войск во время харьковской наступательной операции в 2022 году, формирования местных традиций и обычаев, чувства патриотизма, любви к родному краю, в благодарность Вооруженным Силам Украины».
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 сентября теперь будут официально праздновать День города Балаклея и День освобождения города от российско-оккупационных войск.".