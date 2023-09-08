В Балаклее выбрали новую дату празднования Дня города (документ)

8 сентября теперь будут официально праздновать День города Балаклея и День освобождения города от российско-оккупационных войск.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Балаклейской городской военной администрации Валерий Карабанов.

В мэрии отметили, что такую дату выбрали «в целях надлежащего празднования годовщины освобождения города Балаклея от российско-оккупационных войск во время харьковской наступательной операции в 2022 году, формирования местных традиций и обычаев, чувства патриотизма, любви к родному краю, в благодарность Вооруженным Силам Украины».