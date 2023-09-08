У Балаклії на Харківщині обрали нову дату відзначення Дня міста (документ)
Фото: Балаклійська МВА
8 вересня тепер офіційно святкуватимуть День міста Балаклія та День визволення міста від російсько-окупаційних військ.
Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова Балаклійської міської військової адміністрації Валерій Карабанов.
У мерії зазначили, що таку дату обрали «з метою належного відзначення річниці визволення міста Балаклія від російсько-окупаційних військ під час харківської наступальної операції у 2022 році, формування місцевих традицій та звичаїв, почуття патріотизму, любові до рідного краю, в знак подяки Збройним Силам України».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 вересня тепер офіційно святкуватимуть День міста Балаклія та День визволення міста від російсько-окупаційних військ.".