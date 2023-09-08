У Балаклії на Харківщині обрали нову дату відзначення Дня міста (документ)

8 вересня тепер офіційно святкуватимуть День міста Балаклія та День визволення міста від російсько-окупаційних військ.

Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова Балаклійської міської військової адміністрації Валерій Карабанов.

У мерії зазначили, що таку дату обрали «з метою належного відзначення річниці визволення міста Балаклія від російсько-окупаційних військ під час харківської наступальної операції у 2022 році, формування місцевих традицій та звичаїв, почуття патріотизму, любові до рідного краю, в знак подяки Збройним Силам України».