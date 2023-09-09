Десант РФ переброшен из-под Купянска и Лимана на Запорожье — Коваленко
Командование российских войск перебрасывает подразделения с Лимано-Купянского направления на усиление группировки в Запорожскую область, где продолжается контрнаступление ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Два десантных полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии уже прибыли в Запорожскую область и размещаются в районе Токмака. Было акцентировано, что они якобы собирают на Лимано-Купянской оси «кулак» для прорыва, но при этом уменьшают десантную компоненту, которая должна иметь в этих штурмовых действиях одну из главных ролей. Потому что это штурмовые подразделения первого эшелона», — отметил Коваленко.
Эксперт продолжает придерживаться мнения, что Лимано-Купянское направление остается для российского командования отвлекающим от юга.
«Концентрировать там внимание, чтобы мы меньше концентрировали внимание на Запорожской области, где у россиян очень все сложно», — пояснил Коваленко.
Читайте также: Сможет ли РФ до зимы выйти к Осколу и Боровой на Харьковщине — мнение ISW
В свою очередь, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире нацмарафона, что противник завершает формирование своих штурмовых подразделений.
«Они собирают эти силы из разбитых на востоке подразделений и формируют штурмовые отряды. Но мы отслеживаем, что у них не хватает кадров, поскольку эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, которые вообще не имеют опыта и отношения к подобному виду боевых действий. Берут туда связистов и другие малообразованные кадры и просто бросают их на наш артиллерийский огонь», — сказал Евлаш.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Десант РФ переброшен из-под Купянска и Лимана на Запорожье — Коваленко»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 11:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российских войск перебрасывает подразделения с Лимано-Купянского направления на усиление группировки в Запорожскую область, где продолжается контрнаступление ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".