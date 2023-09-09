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Десант РФ переброшен из-под Купянска и Лимана на Запорожье — Коваленко

Политика 11:05   09.09.2023
Елена Нагорная
Десант РФ переброшен из-под Купянска и Лимана на Запорожье — Коваленко

Командование российских войск перебрасывает подразделения с Лимано-Купянского направления на усиление группировки в Запорожскую область, где продолжается контрнаступление ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Два десантных полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии уже прибыли в Запорожскую область и размещаются в районе Токмака. Было акцентировано, что они якобы собирают на Лимано-Купянской оси «кулак» для прорыва, но при этом уменьшают десантную компоненту, которая должна иметь в этих штурмовых действиях одну из главных ролей. Потому что это штурмовые подразделения первого эшелона», — отметил Коваленко.

Эксперт продолжает придерживаться мнения, что Лимано-Купянское направление остается для российского командования отвлекающим от юга.

«Концентрировать там внимание, чтобы мы меньше концентрировали внимание на Запорожской области, где у россиян очень все сложно», — пояснил Коваленко.

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В свою очередь, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире нацмарафона, что противник завершает формирование своих штурмовых подразделений.

«Они собирают эти силы из разбитых на востоке подразделений и формируют штурмовые отряды. Но мы отслеживаем, что у них не хватает кадров, поскольку эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, которые вообще не имеют опыта и отношения к подобному виду боевых действий. Берут туда связистов и другие малообразованные кадры и просто бросают их на наш артиллерийский огонь», — сказал Евлаш.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российских войск перебрасывает подразделения с Лимано-Купянского направления на усиление группировки в Запорожскую область, где продолжается контрнаступление ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".