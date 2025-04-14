Враг пытался высадить десант на Харьковском направлении – ОСГВ «Хортица»

На Харьковском направлении в районе города Волчанск армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ, сообщает в утренней постройке ОСГВ «Хортица».

«В целях доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны наших подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники. Под огненным прикрытием пытался высадить десант», — отметили в ВСУ.

Отмечается, что украинским воинам удалось уничтожить две вражеские бронемашины и шесть единиц мототехники.

«Одна бронемашина вернулась в выходной район, а два мотоцикла агрессор покинул на поле боя. Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника», — добавили в ОСГВ «Хортица».

На Купянском направлении СОУ принимают меры по недопущению перемещения войск противника на западный берег реки Оскол.