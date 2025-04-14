Враг пытался высадить десант на Харьковском направлении – ОСГВ «Хортица»
На Харьковском направлении в районе города Волчанск армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ, сообщает в утренней постройке ОСГВ «Хортица».
«В целях доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны наших подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники. Под огненным прикрытием пытался высадить десант», — отметили в ВСУ.
Отмечается, что украинским воинам удалось уничтожить две вражеские бронемашины и шесть единиц мототехники.
«Одна бронемашина вернулась в выходной район, а два мотоцикла агрессор покинул на поле боя. Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника», — добавили в ОСГВ «Хортица».
На Купянском направлении СОУ принимают меры по недопущению перемещения войск противника на западный берег реки Оскол.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, десант, фронт, Харьковское направление, хортица;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в районе города Волчанск армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ, сообщает в утренней постройке ОСГВ «Хортица».".