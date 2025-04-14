Армия РФ атаковала в районе Волчанска — Генштаб о ситуации на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 14 апреля сообщил о трех боях на Харьковском и четырех — на Купянском направлениях за сутки.
«На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово», — отметили в Генштабе.
В целом на фронте в Украине за сутки произошло 158 боев. Силы обороны поразили 16 районов сосредоточения оккупантов и их техники, а также шесть артиллерийских средств противника.
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Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 14 апреля сообщил о трех боях на Харьковском и четырех — на Купянском направлениях за сутки".