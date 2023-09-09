Сможет ли РФ до зимы выйти к Осколу и Боровой на Харьковщине — мнение ISW

Российские силы, находящиеся сейчас на линии Купянск-Сватово, вряд ли достигнут до начала зимы реки Оскол и захватят позиции в районе поселка Боровая Харьковской области. Так в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявление начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша о целях противника.

“Нынешние локальные наступательные усилия РФ на этом участке фронта достигли незначительных результатов и, вероятно, направлены на отвлечение украинских сил от более важных участков фронта и украинских контрнаступательных операций вместо захвата тактически значимых участков территории”, — пишут аналитики.

Чтобы достичь Боровой, отмечают в институте, на линию Купянск-Сватово РФ придется направить значительно больше живой силы.

“Украинские официальные лица ранее отмечали, что российские войска перебрасывают элементы вновь сформированных бригад и дивизий для возобновления активных наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, хотя ISW пока не наблюдал подтверждения такого развертывания. Войска РФ в течение нескольких месяцев концентрировали значительные силы на этом участке фронта, прежде чем начать безуспешное оперативное наступление зимой-весной 2023 года”, — пишет ISW.

Также аналитики сообщают, что россияне 8 сентября продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово, но не добились подтвержденных успехов.