Враг вновь пытался продвинуться на Купянщине, но отошел с потерями — Синегубов

Сутки на Харьковщине прошли без раненых в результате российских обстрелов, в Чугуевском районе мужчина пострадал из-за подрыва на мине, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Под вражескими обстрелами находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В селе Ольховатка Купянского района поврежден дом, произошел пожар. В результате обстрелов поселка Ковшаровка и села Куриловка Купянского района произошли лесные пожары«, — рассказал Синегубов.

Он напомнил, что около 11:30 в селе Рубежное Чугуевского района в собственном дворе 44-летний мужчина подорвался на мине «лепесток», а в 11:50 в районе Андреевки Изюмского района в поле на неизвестное взрывное устройство наехал комбайн.

«Враг не оставляет попыток вести наступательные действия на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне предприняли очередную попытку продвинуться в районе Синьковки Купянского района. Под огнем наших защитников враг отступил с потерями», — добавил начальник ХОВА.