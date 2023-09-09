Враг вновь пытался продвинуться на Купянщине, но отошел с потерями — Синегубов
Сутки на Харьковщине прошли без раненых в результате российских обстрелов, в Чугуевском районе мужчина пострадал из-за подрыва на мине, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Под вражескими обстрелами находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В селе Ольховатка Купянского района поврежден дом, произошел пожар. В результате обстрелов поселка Ковшаровка и села Куриловка Купянского района произошли лесные пожары«, — рассказал Синегубов.
Он напомнил, что около 11:30 в селе Рубежное Чугуевского района в собственном дворе 44-летний мужчина подорвался на мине «лепесток», а в 11:50 в районе Андреевки Изюмского района в поле на неизвестное взрывное устройство наехал комбайн.
«Враг не оставляет попыток вести наступательные действия на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне предприняли очередную попытку продвинуться в районе Синьковки Купянского района. Под огнем наших защитников враг отступил с потерями», — добавил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 08:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без раненых в результате российских обстрелов, в Чугуевском районе мужчина пострадал из-за подрыва на мине, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".