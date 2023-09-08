Утром на Харьковщине произошло два подрыва: один человек в больнице
8 сентября на Харьковщине в поле подорвался комбайн, кроме этого, на мину «лепесток» наступил мужчина.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 11:00 в селе Рубежное Волчанской громады, 45-летний мужчина получил ранение ноги. Он наткнулся на противопехотную мину «лепесток». Пострадавшего госпитализировали, его состояние стабильное.
А около 11:50 в поле возле села Андреевка Изюмского района на неизвестной взрывчатке подорвался комбайн «Claas Lexion 580». В этом случае обошлось без пострадавших, отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 сентября на Харьковщине в поле подорвался комбайн, кроме этого, на мину «лепесток» наступил мужчина.".