Водитель грузовика, который подорвался утром на Харьковщине, умер в больнице
25-летний водитель грузовика, который подорвался в поле вблизи села Мосьпаново в Харьковской области, умер в больнице.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сегодня, 7 сентября, около 11:00 грузовой автомобиль наехал на взрывное устройство в поле. Травмы получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина.
Также, в 11:30 вблизи села Архангеловка трактор в поле наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. 42-летнего водителя также госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 16:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний водитель грузовика, который подорвался в поле вблизи села Мосьпаново в Харьковской области, умер в больнице.".