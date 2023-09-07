Водитель грузовика, который подорвался утром на Харьковщине, умер в больнице

25-летний водитель грузовика, который подорвался в поле вблизи села Мосьпаново в Харьковской области, умер в больнице.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сегодня, 7 сентября, около 11:00 грузовой автомобиль наехал на взрывное устройство в поле. Травмы получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина.

Также, в 11:30 вблизи села Архангеловка трактор в поле наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. 42-летнего водителя также госпитализировали.