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Две вражеские пушки ночью уничтожили на Харьковском направлении – Федоренко

Происшествия 16:00   07.09.2023
Виктория Яковенко
Две вражеские пушки ночью уничтожили на Харьковском направлении – Федоренко

Украинские защитники сегодня ночью ликвидировали две пушки РФ на Харьковском направлении.

«Каждая вражеская пушка — это минус 30-50 выстрелов в день по нашим позициям», — сообщил в эфире нацмарафона командир роты Юрий Федоренко.

Он также рассказал о ситуации на Купянском направлении.

«У противника продолжает быть задача – выйти на границы Луганской области за Харьковской, поэтому они продолжают наносить удары. Но Силы Обороны очень мощно удерживают все деоккупированные рубежи, противник тактических успехов не имеет. Во время совершения ударно-штурмовых действий противник, объективно, несет существенные потери», — отметил Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники сегодня ночью ликвидировали две пушки РФ на Харьковском направлении.".