Две вражеские пушки ночью уничтожили на Харьковском направлении – Федоренко
Украинские защитники сегодня ночью ликвидировали две пушки РФ на Харьковском направлении.
«Каждая вражеская пушка — это минус 30-50 выстрелов в день по нашим позициям», — сообщил в эфире нацмарафона командир роты Юрий Федоренко.
Он также рассказал о ситуации на Купянском направлении.
«У противника продолжает быть задача – выйти на границы Луганской области за Харьковской, поэтому они продолжают наносить удары. Но Силы Обороны очень мощно удерживают все деоккупированные рубежи, противник тактических успехов не имеет. Во время совершения ударно-штурмовых действий противник, объективно, несет существенные потери», — отметил Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники сегодня ночью ликвидировали две пушки РФ на Харьковском направлении.".