Две вражеские пушки ночью уничтожили на Харьковском направлении – Федоренко

Украинские защитники сегодня ночью ликвидировали две пушки РФ на Харьковском направлении.

«Каждая вражеская пушка — это минус 30-50 выстрелов в день по нашим позициям», — сообщил в эфире нацмарафона командир роты Юрий Федоренко.

Он также рассказал о ситуации на Купянском направлении.

«У противника продолжает быть задача – выйти на границы Луганской области за Харьковской, поэтому они продолжают наносить удары. Но Силы Обороны очень мощно удерживают все деоккупированные рубежи, противник тактических успехов не имеет. Во время совершения ударно-штурмовых действий противник, объективно, несет существенные потери», — отметил Федоренко.