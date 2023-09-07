Live
  • Чт 07.09.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.29
    • 🔴

Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко

Події 16:00   07.09.2023
Вікторія Яковенко
Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко

Українські захисники сьогодні вночі ліквідували дві ворожі гармати на Харківському напрямку.

«Кожна ворожа гармата – це мінус 30-50 пострілів на день по наших позиціях», – повідомив в етері нацмарафону командир роти Юрій Федоренко.

Він також розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку.

«У противника продовжує бути задача – вийти на межі Луганської області за Харківською, тому вони продовжують вчиняти удари. Але Сили Оборони дуже потужно утримують всі рубежі, які були деокуповані, противник тактичних успіхів не має. Під час вчинення ударно-штурмових дій противник, об’єктивно, несе суттєві втрати», – зазначив Федоренко.

Читайте також: FPV-дрон харківської 92-ї ОШБр спалив броньовик ворога під Бахмутом (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко
Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко
07.09.2023, 16:00
Бездоганний план та “ювелірне” виконання – Федоренко про харківську операцію
Бездоганний план та “ювелірне” виконання – Федоренко про харківську операцію
07.09.2023, 15:43
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
07.09.2023, 15:14
«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині
«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині
07.09.2023, 14:22
Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
07.09.2023, 15:07
Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС
Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС
07.09.2023, 14:31

Новини за темою:

15:43
Бездоганний план та “ювелірне” виконання – Федоренко про харківську операцію
18:58
FPV-дрон харківської 92-ї ОШБр спалив броньовик ворога під Бахмутом (відео)
14:30
Річниця харківського контрнаступу: за майже місяць звільнили 10 тис. кв. км
17:50
Техніки рф майже на $1 млн знищила рота ударних БПЛА харківської 92-ої ОШБр
14:22
Під Куп’янськом і Лиманом ворог «отримав по зубах» і передумав наступати – ЗСУ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники сьогодні вночі ліквідували дві ворожі гармати на Харківському напрямку.".