Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко
Українські захисники сьогодні вночі ліквідували дві ворожі гармати на Харківському напрямку.
«Кожна ворожа гармата – це мінус 30-50 пострілів на день по наших позиціях», – повідомив в етері нацмарафону командир роти Юрій Федоренко.
Він також розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку.
«У противника продовжує бути задача – вийти на межі Луганської області за Харківською, тому вони продовжують вчиняти удари. Але Сили Оборони дуже потужно утримують всі рубежі, які були деокуповані, противник тактичних успіхів не має. Під час вчинення ударно-штурмових дій противник, об’єктивно, несе суттєві втрати», – зазначив Федоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники сьогодні вночі ліквідували дві ворожі гармати на Харківському напрямку.".