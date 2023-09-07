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Водій вантажівки, яка підірвалася вранці на Харківщині, помер у лікарні

Події 16:40   07.09.2023
Вікторія Яковенко
Водій вантажівки, яка підірвалася вранці на Харківщині, помер у лікарні

25-річний водій вантажівки, яка підірвалася в полі поблизу села Мосьпанове в Харківській області, помер у лікарні.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сьогодні, 7 вересня, близько 11:00 вантажний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої в полі. Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка.

Також, об 11:30 поблизу села Архангелівка трактор в полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. 42-річного водія також шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний водій вантажівки, яка підірвалася в полі поблизу села Мосьпанове в Харківській області, помер у лікарні.".