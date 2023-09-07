Водій вантажівки, яка підірвалася вранці на Харківщині, помер у лікарні

25-річний водій вантажівки, яка підірвалася в полі поблизу села Мосьпанове в Харківській області, помер у лікарні.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сьогодні, 7 вересня, близько 11:00 вантажний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої в полі. Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка.

Також, об 11:30 поблизу села Архангелівка трактор в полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. 42-річного водія також шпиталізували.