Вранці на Харківщині сталося два підриви: одна людина в лікарні
8 вересня на Харківщині в полі підірвався комбайн, крім цього, на міну «пелюстка» натрапив чоловік.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, об 11:00 у селі Рубіжне Вовчанської громади, 45-річний чоловік отримав поранення ноги. Він натрапив на протипіхотну міну «пелюстка». Постраждалого шпиталізували, його стан стабільний.
А близько 11:50 у полі біля села Андріївка Ізюмського району на невідомій вибухівці підірвався комбайн «Claas Lexion 580». В цьому випадку обійшлось без постраждалих, зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 вересня на Харківщині в полі підірвався комбайн, крім цього, на міну «пелюстка» натрапив чоловік.".