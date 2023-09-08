Вранці на Харківщині сталося два підриви: одна людина в лікарні

8 вересня на Харківщині в полі підірвався комбайн, крім цього, на міну «пелюстка» натрапив чоловік.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, об 11:00 у селі Рубіжне Вовчанської громади, 45-річний чоловік отримав поранення ноги. Він натрапив на протипіхотну міну «пелюстка». Постраждалого шпиталізували, його стан стабільний.

А близько 11:50 у полі біля села Андріївка Ізюмського району на невідомій вибухівці підірвався комбайн «Claas Lexion 580». В цьому випадку обійшлось без постраждалих, зазначили рятувальники.