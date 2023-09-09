Ворог намагався просунутися на Куп’янщині, відійшов із втратами – Синєгубов
Доба на Харківщині минула без поранених внаслідок російських обстрілів, у Чугуївському районі чоловік постраждав через підрив на міні, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. У селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Внаслідок обстрілів селища Ківшарівка та села Курилівка Куп’янського району сталися лісові пожежі“, – розповів Синєгубов.
Він нагадав, що близько 11:30 у селі Рубіжне Чугуївського району у власному дворі 44-річний чоловік підірвався на міні “пелюстка”, а об 11:50 у районі Андріївки Ізюмського району у полі на невідомий вибуховий пристрій наїхав комбайн.
“Ворог не полишає спроб вести наступальні дії на Куп’янському напрямку. Протягом минулої доби росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Синьківки Куп’янського району. Під вогнем наших захисників ворог відступив з втратами”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без поранених внаслідок російських обстрілів, у Чугуївському районі чоловік постраждав через підрив на міні, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".