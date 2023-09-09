Чи зможуть війська РФ до зими вийти до Осколу та Борової на Харківщині – ISW

Російські сили, які зараз знаходяться на лінії Куп’янськ-Сватове, навряд чи досягнуть до початку зими річки Оскіл і захоплять позиції в районі селища Борова Харківської області. Так в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяву начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша про цілі супротивника.

“Нинішні локальні наступальні зусилля РФ на цій ділянці фронту досягли незначних результатів і, ймовірно, спрямовані на відволікання українських сил від важливіших ділянок фронту та українських контрнаступальних операцій замість захоплення тактично значущих ділянок території”, – пишуть аналітики.

Щоб досягти Борової, зазначають в інституті, на лінію Куп’янськ-Сватове РФ доведеться спрямувати значно більше живої сили.

“Українські офіційні особи раніше зазначали, що російські війська перекидають елементи новосформованих бригад та дивізій для відновлення активних наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, хоча ISW поки не спостерігав підтвердження такого розгортання. Війська РФ протягом кількох місяців концентрували значні сили на цій ділянці фронту, перш ніж розпочати безуспішний оперативний наступ взимку-навесні 2023 року», – пише ISW.

Аналітики повідомляють, що росіяни 8 вересня продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, але не досягли підтверджених успіхів.