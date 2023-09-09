Десант РФ перекинуто з-під Куп’янська та Лимана на Запоріжжя – Коваленко
Командування російських військ перекидає підрозділи з Лимано-Куп’янського напрямку на підсилення угруповання у Запорізькій області, де триває контрнаступ ЗСУ, повідомив в етері нацмарафону військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
“Два десантні полки зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії вже прибули в Запорізьку область і розміщуються в районі Токмака. Було акцентовано, що вони нібито збирають на Лимано-Куп’янській осі «кулак» для прориву, але при цьому зменшують десантну компоненту, яка повинна мати в цих штурмових діях одну з головних ролей. Бо це штурмові підрозділи першого ешелону“, – зазначив Коваленко.
Експерт продовжує дотримуватися думки, що Лимано-Куп’янський напрямок залишається для російського командування відволікаючим від півдня.
“Концентрувати там увагу, щоб ми менше концентрували увагу на Запорізькій області, де у росіян дуже все складно”, – пояснив Коваленко.
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Своєю чергою, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів в етері нацмарафону, що супротивник завершує формування своїх штурмових підрозділів.
“Вони збирають ці сили з розбитих на сході підрозділів і формують штурмові загони. Але ми відстежуємо, що в них не вистачає кадрів, оскільки ці штурмові загони формуються навіть з представників тилових підрозділів, які взагалі не мають досвіду та відношення до подібного виду бойових дій. Беруть туди зв’язківців та інші малоосвічені кадри й просто кидають їх на наш артилерійський вогонь”, – сказав Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування російських військ перекидає підрозділи з Лимано-Куп’янського напрямку на підсилення угруповання у Запорізькій області, де триває контрнаступ ЗСУ, повідомив в етері нацмарафону військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".