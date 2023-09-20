Войска РФ будут готовы к наступлению на Купянск в ближайшее время — эксперт

Войска РФ будут готовы к наступлению на город Купянск и поселок Купянск-Узловой в Харьковской области “в ближайшее время”, а уменьшение количества боеприпасов, используемых россиянами на этом направлении, свидетельствует об их накоплении для этого наступления.

Такое мнение выразил в эфире “24 канала” украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

“Они точно готовятся. Там видно. Больше 50 тысяч вооруженных сил там собрано. Большинство все-таки укомплектовано средствами, то есть техникой. Боеприпасов, действительно, последнее время используется мало… Они сейчас пытаются сэкономить, складировать боеприпасы, но в ближайшее время будут готовы выполнять наступательные боевые действия в районе Купянска и Купянска-Узлового. Это сейчас видно по расположениям, по формированиям некоторым, управлению, которое сейчас там разворачивается. В ближайшее время это будет. Это уже третья или четвертая попытка, которую пытаются россияне провести в сторону Купянска и Купянска-Узлового”, — говорит эксперт.

По его словам, на этом участке сейчас находится достаточное количество украинских сил и средств, созданы минные поля, а командиры готовятся к обороне.

«Мы тоже 9 месяцев выполняли определенные задачи в этом районе по обороне. Все опасные направления заминированы. Есть контроль артиллерии, выполнены фортификационные сооружения, которые остановят российское движение. С этой стороны, по крайней мере», — прогнозирует Свитан.

Также он отметил, что РФ производит порядка 5-7 тысяч боеприпасов в сутки, в то время как использует — 10-15 тысяч. В связи с этим, считает эксперт, Россия может прибегнуть к помощи Северной Кореи или Ирана.

“Иран в свое время передал около 300 тысяч снарядов России. Естественно, за этим всем стоит Китай. То есть, они восстанавливают потери Ирана и Северной Кореи по переброске снарядов. То у россиян будет довольно-таки серьезная проблема при выполнении наступательных действий. Так как при наступлении количество применения артиллерии увеличивается в разы, иногда на порядок”, — говорит Свитан.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш также в эфире «24 канала» рассказал, что в течение последней недели на Лимано-Купянском направлении не фиксируются боевые столкновения, а артиллерию враг применяет «очень избирательно», что может свидетельствовать о проблемах с боеприпасами.